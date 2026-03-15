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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lazio-Milan, Ambrosini: “Leao sta facendo del suo meglio da centravanti, ma a sinistra è più pericoloso”

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Lazio-Milan, Ambrosini: “Leao sta facendo del suo meglio da centravanti, ma a sinistra è più pericoloso”

Lazio-Milan, Ambrosini: 'La presenza di Jashari potrebbe liberare Modric '
Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan dal 1995 al 2013, è intervenuto dagli studi di 'DAZN' nel pre-partita della sfida contro la Lazio: queste le sue parole
Redazione PM

Milan e Lazio sono pronti a scendere in campo per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I riflettori dello Stadio Olimpico sono pronti ad accendersi su un match che promette si preannuncia ricco di emozioni. I rossoneri si trovano di fronte ad una ghiotta occasione: in caso di vittoria la squadra di Massimiliano Allegri si porterebbe a -5 dall'Inter, riaccendendo definitivamente la lotta scudetto. Zaccagni e compagni, invece, proveranno a dare continuità al successo ottenuto contro il Sassuolo nell'ultimo turno.

Lazio-Milan, le parole di Ambrosini

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A pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio-Milan, Massimo Ambrosini è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare la sfida dell'Olimpico. Ecco, di seguito, il commento dell'ex centrocampista rossonero.

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"Giocare in uno stadio pieno è importante anche per il Milan. Una vittoria questa sera è fondamentale anche per staccare la Juventus, penso che sia quello l'obiettivo di Allegri. Bisognerà capire se il Milan sarà la squadra attendista che abbiamo visto fino ad ora o se proverà ad aggredire la Lazio. Rabiot ha caratteristiche uniche e si è reso conto durante la stagione di essere in una squadra che ha bisogno di un leader, la sua assenza peserà".

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"Jashari è più un play, non copre lo stesso campo di Rabiot, però potrebbe liberare Modric da compiti di regia. La Lazio chiederà una mano a Zaccagni e Isaksen per contenere le avanzate del Milan. Allegri è stato eccezionale nel ricomporre l'ambiente, ma Modric ha trasformato questa squadra con la sua qualità. Leao sta facendo del suo meglio da centravanti, ma questo ruolo gli toglie quel senso di pericolosità che dava quando giocava a sinistra".

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