Lazio-Milan, Ambrosini: 'La presenza di Jashari potrebbe liberare Modric '

"Giocare in uno stadio pieno è importante anche per il Milan. Una vittoria questa sera è fondamentale anche per staccare la Juventus, penso che sia quello l'obiettivo di Allegri. Bisognerà capire se il Milan sarà la squadra attendista che abbiamo visto fino ad ora o se proverà ad aggredire la Lazio. Rabiot ha caratteristiche uniche e si è reso conto durante la stagione di essere in una squadra che ha bisogno di un leader, la sua assenza peserà".
"Jashari è più un play, non copre lo stesso campo di Rabiot, però potrebbe liberare Modric da compiti di regia. La Lazio chiederà una mano a Zaccagni e Isaksen per contenere le avanzate del Milan. Allegri è stato eccezionale nel ricomporre l'ambiente, ma Modric ha trasformato questa squadra con la sua qualità. Leao sta facendo del suo meglio da centravanti, ma questo ruolo gli toglie quel senso di pericolosità che dava quando giocava a sinistra".
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