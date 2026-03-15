Lazio-Milan, Ambrosini: 'La presenza di Jashari potrebbe liberare Modric '

"Giocare in uno stadio pieno è importante anche per il Milan. Una vittoria questa sera è fondamentale anche per staccare la Juventus, penso che sia quello l'obiettivo di Allegri. Bisognerà capire se il Milan sarà la squadra attendista che abbiamo visto fino ad ora o se proverà ad aggredire la Lazio. Rabiot ha caratteristiche uniche e si è reso conto durante la stagione di essere in una squadra che ha bisogno di un leader, la sua assenza peserà".