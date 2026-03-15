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Lazio-Milan, Hernanes e la passione per gli scacchi: “Modric è la regina di questa squadra”

Lazio-Milan, Hernanes e gli scacchi: 'Modric è la regina di questa squadra'
"Il Profeta" Hernanes, ex centrocampista della Lazio dal 2010 al 2014, ha analizzato la gara contro il Milan nel pre-partita di 'DAZN': queste le sue parole
Redazione PM

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Milan, sfida valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono chiamati a mandare un segnale all'Inter, che nella giornata di ieri (sabato 14 marzo), ha pareggiato in casa contro l'Atalanta di Palladino. Il Diavolo ha la possibilità di portarsi a -5 dai nerazzurri, ma per farlo serve una vittoria questa sera nel match dell'Olimpico. I biancocelesti, invece, ritroveranno il supporto dei propri tifosi, pronti a riempire lo stadio per un'ultima volta prima di riprendere la contestazione contro la società

Lazio-Milan, il commento di Hernanes

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Nel pre-partita di 'DAZN', Hernanes si è espresso a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan. Ecco, di seguito, un estratto delle parole dell'ex centrocampista brasiliano.

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"I tifosi daranno grande carica alla Lazio. Il Milan deve guardare avanti, ma qualche volta è importante anche dare un occhio agli specchietti retrovisori. Modric è la regina di questa squadra perché sa fare tutto. Pulisic è il cavallo perché riesce a fare cose che non fa nessun altro. Rabiot è un cavallo di forza che percorre tutto il campo, peccato che non ci sia, Jashari può essere una soluzione provvisoria. Estupinan sta imparando a fare gli inserimenti. Il ruolo del centravanti è cambiato, ora gli attaccanti si devono muovere per tutto il campo".

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