Lazio-Milan, Hernanes e gli scacchi: 'Modric è la regina di questa squadra'

"I tifosi daranno grande carica alla Lazio. Il Milan deve guardare avanti, ma qualche volta è importante anche dare un occhio agli specchietti retrovisori. Modric è la regina di questa squadra perché sa fare tutto. Pulisic è il cavallo perché riesce a fare cose che non fa nessun altro. Rabiot è un cavallo di forza che percorre tutto il campo, peccato che non ci sia, Jashari può essere una soluzione provvisoria. Estupinan sta imparando a fare gli inserimenti. Il ruolo del centravanti è cambiato, ora gli attaccanti si devono muovere per tutto il campo".