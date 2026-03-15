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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Gila all’intervallo di Lazio-Milan: “Dobbiamo continuare così. Siamo soddisfatti”

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Gila all’intervallo di Lazio-Milan: “Dobbiamo continuare così. Siamo soddisfatti”

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Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Loro pressano alti, ma abbiamo gestito bene sia la fase difensiva, sia le uscite. Dobbiamo continuare così per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti per noi. Siamo soddisfatti del primo tempo che abbiamo disputato”

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