Gila all’intervallo di Lazio-Milan: “Dobbiamo continuare così. Siamo soddisfatti”

Mario Gila, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma

Mario Gila , giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Lazio-Milan , partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Olimpico' di Roma . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

“Loro pressano alti, ma abbiamo gestito bene sia la fase difensiva, sia le uscite. Dobbiamo continuare così per portare a casa tre punti che sarebbero molto importanti per noi. Siamo soddisfatti del primo tempo che abbiamo disputato”