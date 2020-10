Lazio-Inter, espulso Sensi: il centrocampista salterà il derby

Lazio-Inter, espulso Sensi: niente derby per lui

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Stefano Sensi, centrocampista nerazzurro, ha rimediato un’espulsione nel finale di Lazio-Inter 1-1 allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma. Cartellino rosso diretto comminato a Sensi dall’arbitro Marco Guida della sezione A.I.A. di Torre Annunziata (NA) per un fallo di reazione su Patric. In virtù di questa espulsione, scatterà un turno di squalifica in Serie A per Sensi. Il quale, pertanto, salterà il derby Inter-Milan del prossimo sabato 17 ottobre alle ore 18:00 a ‘San Siro‘. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DELL’INTER >>>