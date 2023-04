Juventus-Napoli 0-1, Raspadori salva Spalletti in extremis | News

Dopo il successo del Milan contro il Lecce nell'incontro delle 18:00 di domenica 23 aprile, nel posticipo è andato in scena il big match tra Juventus e Napoli , che si è giocato all'Allianz Stadium. Da una parte, i padroni di casa sono arrivati a questa sfida a pochi giorni dalla restituzione dei 15 punti che le erano stati tolti. Gli ospiti, invece, freschi di eliminazione in Champions League , hanno ormai cominciato a contare le giornate e i punti che li separano dalla conquista dello Scudetto.

Il primo tempo è stato avaro di emozioni e addirittura il Napoli non ha effettuato alcun tiro in porta, come già era avvenuto contro l'Hellas Verona. A tenere banco nei primi 45' è stata soprattutto la manata rifilata da Federico Gatti a Khvicha Kvaratskhelia, che sarebbe stata da cartellino rosso e potrebbe essere oggetto di discussione per diversi giorni.