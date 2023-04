Juventus, frase shock di Landucci a Spalletti: “Pelato, ti mangio il cuore”

Secondo quanto riferito dal quotidiano torinese 'La Stampa' oggi in edicola, sarebbero volate parole grosse al termine di Juventus-Napoli , partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 disputatasi domenica sera all'Allianz Stadium di Torino e finita 0-1 per i campani con il gol di Giacomo Raspadori al 93' .

Juventus-Napoli, alterco tra Landucci e Spalletti

In particolare, una frase, pronunciata da Marco Landucci, vice allenatore della Juventus e indirizzata a Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, sarebbe finita nelle tre pagine di allegati sul match redatte dai quattro inviati della Procura Federale allo 'Stadium'. Landucci è descritto come «visibilmente contrariato per alcune decisioni arbitrali».