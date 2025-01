Juventus-Milan, terza sfida più vista di sempre su DAZN: numeri e dati

La partita non solo ha superato nettamente in audience tutti gli scontri diretti tra le due squadre che si sono disputati dalla stagione 2022-2023 - staccando di gran lunga i match che si sono disputati in passato alle ore 18:00 e che non avevano mai superato 1.6 milioni di pubblico -, ma è diventata la terza sfida più vista di sempre su DAZN.