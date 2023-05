Juventus-Milan, Pioli: “Competitivi in due competizioni? Ecco cosa fare”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023

Juventus-Milan 0-1, così Pioli nel post-partita dell'Allianz Stadium — Sulla stagione del Milan: "Stasera era una grande occasione da sfruttare per dimostrare che siamo una squadra forte. Ma nei grandi appuntamenti ci siamo. Abbiamo fatto una Champions straordinaria, con grande delusione per non essere riusciti ad andare in finale. Ma nessuno avrebbe puntato sul Milan tra le prime quattro d'Europa a inizio stagione. Campionato sufficiente, ma con il ritmo elevato di due competizioni abbiamo lasciato qualcosa per strada. Stagione non semplice, non facile. Con i Mondiali in mezzo, qualche nostro giocatore non tornato in perfette condizioni e che ci ha messo un po' per recuperare. Mike Maignan che è stato fuori a lungo. Ma impareremo tanto per crescere ancora".

Sulla doppia vittoria in Serie A contro la Juventus, all'andata ed al ritorno: "La Juve ha fatto un ottimo campionato, meno bene di noi in Champions ma bene in campionato. Ho ricordato alla squadra che due-tre anni fa abbiamo vinto per la prima volta allo Stadium. C'era possibilità di rimpolpare il nostro bottino. Conquistando anche un posto nella prossima Champions League. Era importante vincere qui contro una squadra forte come la Juventus".

Sul Milan del futuro: "Dovrà essere affamato. Andare in semifinale di Champions per non andare in finale è una delusione grandissima. Vedendo l'avversario che ci ha battuto ... ci speravamo tanto. In Champions abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Per essere competitivi in tutte e due le competizioni, devi essere una grandissima squadra. Solo poche squadre ce la fanno. A gennaio-febbraio bastava vincere 2 partite su 5 per rimanere agganciati al vertice. È il Napoli ad aver fatto qualcosa di straordinario. Noi siamo rimasti sempre in lotta per le prime quattro posizioni. Se vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni, c'è bisogno di fare uno sforzo ulteriore. Dobbiamo fare qualcosa di meglio".

Su cosa è mancato in questa stagione al Milan: "Purtroppo quest'anno non abbiamo mai avuto Ibra. L'anno scorso a fino a gennaio era il nostro capocannoniere. Non averlo avuto ci ha penalizzato. Ci sono state tante cose che ci hanno impedito di essere competitivi anche in campionato. Stasera bella vittoria, giocheremo la Champions League per il terzo anno consecutivo. Stiamo facendo dei progressi. Poi è chiaro che ci sono delle cose da aggiustare se vogliamo crescere".

Sui tanti punti persi contro le piccole: "Bisogna fare delle valutazioni molto oggettive. Anche l'anno scorso il nostro difetto era quello di non riuscire a fare tanti punti contro le squadre con un valore inferiore. Questo ci dovrà far riflettere per far intervenire me a livello di gioco, di soluzioni. Sia come giocatori. In quelle partite lì serve la qualità del singolo. Ci sono sempre dei motivi quando i numeri sono così grossi. Bisogna essere bravi per cercare di intervenire". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>