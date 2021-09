Juventus-Milan, Kalulu: “Potevo fare meglio, dovevo segnare”

Al termine di Juventus-Milan ha parlato Kalulu ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni dopo il fischio finale.

Al termine di Juventus-Milan ha parlato Pierre Kalulu ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni dopo il fischio finale: "Szczesny ha fatto una grande parata. Ho visto che Theo che arrivava veloce e quando è così devo andare forte, perché il Mister dice così. Però posso fare meglio, devo fare meglio, perché non ho fatto gol. Questa stagione sento che sono più forte, ma tutti lo siamo. Siamo sempre pronti a entrare in ogni momento. Chi gioca al Milan è come se fosse sempre un titolare. Siamo tutti pronti a fare una grande stagione. Oggi ci abbiamo provato, abbiamo iniziato male, ma abbiamo preso un punto". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>