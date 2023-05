Juventus-Milan, Giroud: “Sarebbe una soddisfazione aiutare con un gol”

Olivier Giroud, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "La cosa più importante stasera è qualificarci per la Champions League. Speriamo di giocare una grande partita. Ancora non ho segnato alla Juventus? L'anno scorso non ho giocato dall'inizio la partita a 'San Siro' e non ho giocato l'andata qui. Sarebbe una grande soddisfazione fare gol per aiutare la squadra oggi". Ecco come e dove vedere Juventus-Milan in tv o in diretta streaming >>>