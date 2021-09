Juventus-Milan, Danilo: “Dobbiamo essere più squadra”

Al termine di Juventus-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A, ha parlato Danilo a DAZN. Le sue parole dopo il fischio finale.

Al termine di Juventus-Milan, quarta giornata del campionato di Serie A, ha parlato Danilo a DAZN. Le sue parole dopo il fischio finale: "Dobbiamo essere più squadra, più uniti in questi momenti. Siamo in difficoltà, non per il gioco, ma per il risultato. Dobbiamo essere intelligenti e capire com'è stata la partita e come il risultato. Per la partita sono abbastanza contento, abbiamo fatto possesso e pressing. Ma quando ci pressano di più dobbiamo essere più cattivi e non prendere gol. È sia fisico che mentale, ma più di testa. Dobbiamo metterci a disposizione. Dobbiamo muoverci bene difensivamente, far girare la palla veloce, muoverci e spostarci. Guardiamo al nostro lavoro, quello che fanno gli altri non me ne frega niente. Sono preoccupato della mia squadra, di quello che facciamo noi. Se facciamo le cose al nostro livello riusciremo a risollevarci". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>