Juventus-Milan, Chiesa recupera: dubbi sul suo utilizzo dal 1′ minuto

Federico Chiesa, esterno della Juventus, ha recuperato dai problemi fisici e sarà convocato. Ma giocherà dal primo minuto contro il Milan?

Dopo aver saltato tre partite contro Parma, Fiorentina e Udinese, Federico Chiesa è pronto a ritornare in campo. L'infortunio alla coscia è ormai alle spalle, dunque l'ex Fiorentina è pronto a tornare nella lista dei convocati per lo spareggio Champions contro il Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', però, il suo utilizzo dal primo minuto rimane in dubbio. Andrea Pirlo deciderà all'ultimo se rischiare il giocatore dall'inizio oppure usarlo come arma a gara in corso. Per quanto riguarda l'attacco, l'allenatore della Juventus sembra avere le idee più chiare: Alvaro Morata è in vantaggio su Paulo Dybala per un posto insieme a Cristiano Ronaldo.