Juventus-Milan, Brahim Diaz a MTV: “Il nostro obiettivo è vincere” | News

Brahim Diaz, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del big match Juventus-Milan dell'Allianz Stadium di Torino

Sulla fiducia di Pioli: "Si, crede in me ma in tutti i giocatori. Questa sera toccherà a me e darò tutto per la squadra sia dal punto di vista offensivo che difensivo".