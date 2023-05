Juventus-Milan, Bonucci: “Stagione brutta e senza trofei: dispiace”

Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023

Leonardo Bonucci, difensore bianconero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta all'Allianz Stadium. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan 0-1, così Bonucci nel post-partita dell'Allianz Stadium — Sulla stagione della Juve: "C'è grande dispiacere e grande delusione perché non ci meritavamo di finire l'annata così. Per quello che abbiamo dato tutti in questa annata difficile e anche per i nostri tifosi che non festeggiano da due anni un trofeo. Arrivare in Champions? Anche se con i punti sul campo ci siamo, vincere questa sera significava giocarci ancora una chance a Udine, purtroppo non ci siamo riusciti. E stato un anno surreale e questo è il grosso dispiacere perché è una grande gruppo con grandi uomini e si meritava qualcosa in più".

Su come hanno vissuto questi mesi: "Quando escono notizie ne parli e ti portano via energie. A volte hanno tirato fuori la parte più orgogliosa e rabbiosa e tante gare ci siamo aggrappati alla caratteristica della Juventus di non mollare mai, ma contava il risultato. A lungo andare lo abbiamo perso, abbiamo faticato a trovare il gol e ora siamo qui a commentare una stagione molta brutta, non si può definire diversamente senza trofei".

Sulla mancanza di fiducia in sé stessi: "Non è mancanza di fiducia in quello che fai, a volte il piano partita non è andato come volevamo, non abbiamo avuti gli strumenti per uscirne fuori, la questione fuori campo a volte ci ha ricompattato ma anche tolto tante energie".

Sulla Juve che può e deve ripartire: "Mi auguro che il prossimo anno sia l'anno della rinascita sotto il punto di vista dei trofei. Da come si può ripartire non sta a me deciderlo e valutarlo. Il gruppo è valido, perderemo delle pedine per ovvi motivi, ci sono giovani che a volte hanno trascinato e il loro entusiasmo deve essere contagioso, bisogna far capire loro cosa significa indossare questa maglia dal primo all'ultimo secondo". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>