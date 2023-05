Juventus-Milan, Allegri: “69 punti sul campo e terzi in classifica”

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023

Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Juventus-Milan, partita della 37^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta all'Allianz Stadium. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan 0-1, così Allegri nel post-partita dell'Allianz Stadium — Sulla stagione bianconera: "Finalmente è finita la stagione, una stagione anomala e non auguro a nessun collega di passare una stagione del genere. Ho ringraziato i ragazzi che hanno fatto una stagione importante sul campo, non scordiamo che abbiamo fatto 69 punti e siamo terzi in classifica. Poi potevamo far meglio o peggio ma è difficile quando ti mettono e tolgono punti, a livello di energie nervose i ragazzi hanno dato il massimo, più di questo non potevo chiedere. Il calcio dà e toglie e quest'anno ci ha tolto tutto, speriamo la stagione prossima di sapere da dove partiamo".

Sulla partita di stasera: "Lo dico con il cuore in mano, i ragazzi hanno fatto il massimo. Sapevano dell'importanza della gara e non era facile battere il Milan, poi dobbiamo analizzare che in trasferta abbiamo lasciato tanti punti ma è stata una stagione anomala, difficile da valutare. Da gennaio ogni giorno vivevamo un'emozione diversa. Siamo tutti umani poi questa sera Giroud ha fatto un gran gol. Ci dispiace ma non era facile. Abbiamo cercato di giocarci l'ultima gara e dopo Siviglia siamo crollati perché non avevamo più energie mentali".

Su come ripartire: "In Europa momentaneamente siamo fuori, l'unica speranza è la Conference. Ora abbiamo bisogno di riposare ed essere lucidi, non è tutto da buttare e un risultato di stasera avrebbe già cambiato il vedere delle cose. C'è una buona base e la squadra nonostante gli errori, che ho fatto, che abbiamo fatto ha fatto 69 punti e sono oggettivi, deve essere chiaro a tutti, ora dobbiamo fare delle scelte, tenere ciò che è stato fatto di buono e fare sì che la prossima stagione dobbiamo essere competitivi per i primi quattro posti Champions". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>