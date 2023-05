Juventus-Milan, Allegri: “È stata una stagione veramente anomala per noi”

Sulla partita : "Dopo la partita ho ringraziato i ragazzi, hanno fatto una stagione straordinaria. una stagione così non la auguro a nessuno, punti tolti e messi dentro e fuori dal campo. La partita è stata fatta per quello che potevamo fare. È stata una stagione anomala. Se dici che la Juventus ha fatto una stagione sbagliata non lo accettiamo perché abbiamo fatto 69 punti sul campo. Le energie le abbiamo finite, la stagione è finita a Siviglia. Stasera abbiamo fatto bene, con due o tre situazioni, poi abbiamo sbagliato sulla marcatura e Giroud ha segnato".

Sul futuro : "C'è una buona base, si fraintendono le ultime partite con il resto della stagione. Dobbiamo tenere il buono e costruire il futuro della Juventus. Speriamo che prima del 20 agosto ci dicano se ci saranno altri punti di penalizzazione. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, hanno giocato tanti giovani. Quando sono tornato sapevo che sarebbe stato difficile vincere, se avessi voluto vincere subito sarei andato da altre parti. Io vedo delle cose diverse, forse sbagliate, la Juventus non è sempre costruita per vincere, dovevamo di rimanere tra le prime 4 sul campo".

Sui traguardi: "In questa stagione la Juventus ha giocato una semifinale di Europa League e una di Coppa Italia. Sul campo siamo stati un po' penalizzati. Dobbiamo essere forti, il calcio ti dà e il calcio ti toglie, ne usciremo fortificati. Delle squadre sono entrate in Champions grazie al fatto che ci hanno tolto dei punti. Non confondiamo l'ambizione, ripartiamo per vincere tutti gli anni. Poi però ci sono tutte le altre squadre. La Juventus ha vinto tanto, di meno negli ultimi 3 anni. Dobbiamo cercare di concludere la stagione nel migliore dei modi".