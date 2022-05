Inter, Zhang: “Molto fiducioso per la conquista dello scudetto”

Steven Zhang, presidente dell'Inter, dopo la vittoria della Coppa Italia ha parlato della sfida scudetto contro il Milan

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ha parlato al termine della finale di Coppa Italia, vinta dai nerazzurri contro la Juventus per 4 a 2. Zhang, ai microfoni di Mediaset, si è soffermato sulla lotta scudetto contro l'Inter: "Saremo per sempre felici di questo trofeo che resterà negli annali. Ora dobbiamo provare a vincere il campionato e sono molto fiducioso che si possa vincere”. Intanto c'è un nome importante per l'attacco nel mirino >>>