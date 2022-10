Inter-Salernitana 2-0: gol di Lautaro Martínez e Barella | Serie A News

L'esultanza di Lautaro Martínez per il suo gol in Inter-Salernitana 2-0 (Serie A 2022-2023) | News (Getty Images)

Con un gol per tempo l' Inter di Simone Inzaghi batte per 2-0 la Salernitana di Davide Nicola a 'San Siro' nel 'lunch match' della 10^ giornata della Serie A 2022-2023 .

Nerazzurri in vantaggio al 13' . Il 'Toro' Lautaro Martínez , su assist di Nicolò Barella , scocca un destro angolato, potente, che non lascia scampo a Luigi Sepe , portiere della squadra ospite.

Nella ripresa il raddoppio nerazzurro, proprio grazie a Barella ( 58' ). Sfruttando un suggerimento da metà campo di Hakan Çalhanoğlu , in area di rigore granata il centrocampista sardo mette giù la sfera con il destro e segna, poi, di sinistro all'angolino.

Con questi tre punti, l'Inter sale a quota 18 punti in graduatoria. Torna davanti alla Juventus che ieri sera aveva fatto suo il Derby della Mole. La vetta della classifica, però, per i nerazzurri è ancora distante 6 punti.