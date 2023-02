Inter-Milan, Zamorano: “Il primo gol nel derby? Emozione fantastica”

Ivan Zamorano , ex attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di 'Inter TV' prima del derby Inter-Milan , partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolge alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le dichiarazioni del cileno: "Nessun segreto per i derby. Più cuore, più grinta. Di questo c'è bisogno e sicuramente i ragazzi giocheranno benissimo ma hanno bisogno di mettere più intelligenza, cuore e grinta".

"Ricordi? Il mio primo gol di testa nel derby, abbiamo vinto in una serata bellissima. Un'emozione fantastica. Era il mio primo derby, la mia specialità era segnare di testa. Un gol fantastico che io e i tifosi interisti ricordiamo. E poi ne ho segnato un altro in un derby. Assist del 'Chino', un'altra serata bellissima anche quella. Per gli attaccanti segnare nel derby è speciale e bellissimo".

"La crescita di Lautaro Martínez? Nella grinta, nel cuore, è quello che lavora per la squadra. Sembra che dopo il Mondiale, arrivato all'Inter sia un altro Lautaro. Un Lautaro interista, ha bisogno dell'Inter come l'Inter ha bisogno di lui. Un grande lavoratore", ha concluso Zamorano al canale tematico nerazzurro.