Inter-Milan, Krunic: “Palle inattive la nostra debolezza. Noi seguiamo Pioli”

Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo il derby Inter-Milan, 21^ giornata della Serie A 2022-2023

Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine del derby Inter-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Se c'è qualcosa di positivo nella gara di oggi: "Ovviamente se perdi una partita così importante c'è poco di positivo. L'unica cosa positiva direi che è stato come abbiamo reagito nel secondo tempo, abbiamo fatto meglio nel primo tempo. Non sapevo che non avessimo calciato in porta, però penso che se dobbiamo guardare le cose positive è questo secondo tempo. Noi restiamo più uniti di prima, a lavorare di più e fare il massimo. Questo è quello che dobbiamo fare adesso".

Sul cambio modulo: "Abbiamo provato oggi ovviamente dopo le ultime partite, ci stava cambiare e provare qualcosa di diverso. Non è che mi sono trovato male, ma non abbiamo fatto tante cose che abbiamo preparato in allenamento. Nel secondo tempo con due mediani e un trequarti coprivamo meglio, abbiamo fatto meglio in fase difensiva e qualcosa in più in fase offensiva. E' il mister a decidere, noi lo seguiamo".

Sulla differenza rispetto a prima: "La cosa più diversa rispetto a prima è che facevamo la pressione alta, giocavamo uno contro tutto il campo. Oggi eravamo più bassi, aspettavamo. Non abbiamo concesso tanto, era quello che volevamo. Purtroppo abbiamo preso gol da palla inattiva, è una debolezza e continuiamo a lavorarci. Il mister voleva difendere meglio nel primo tempo, poi di provare a cambiare qualcosa nel secondo tempo".

Su cosa manca del Milan dell'anno scorso: "Non potrei rispondere a questa domanda, vorrei saperlo anche io. Noi siamo un gruppo unito, lo siamo ancora, che lavora tanto. Qualcosa non è come prima, ovviamente. Però noi dobbiamo lavorare e ritrovare l'entusiasmo e la voglia di prima".