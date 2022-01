Inter-Milan, Dzeko: “Derby? Lo scudetto si vince con le piccole”

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato della partita contro il Milan, in programma sabato 5 febbraio a San Siro

Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Dzeko ha parlato anche del derby contro il Milan, in programma sabato 5 febbraio a San Siro: "Siamo primi e vogliamo restarci fino alla fine. A inizio stagione si diceva Milan e Napoli, non si parlava tanto dell'Inter. Le grandi sfide le vuoi vincere, ma se perdi contro le piccole pesa di più. Se vinci il derby sei un pezzo avanti, però i punti scudetto li fai nelle partite con le piccole che devi fare tue per forza".