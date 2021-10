Giudice Sportivo, ben 4 allenatori squalificati per un turno / Serie A News

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in vista della 10^ giornata di Serie A. Fermati per squalifica ben quattro allenatori

La 10^ giornata di Serie A non vedrà quattro allenatori seduti sulle rispettive panchine. Il Giudice Sportivo ha infatti squalificato per un turno gli espulsi José Mourinho, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. Per quest'ultimo un rosso arrivato perché avrebbe assunto "un atteggiamento ironico, rivolto al direttore di gara espressioni irrispettose". Come se non bastasse è arrivata anche una multa di 5 mila euro per l'allenatore del Napoli, così come per Gasperini, che ha rivolto"espressioni irriguardose" nei confronti del direttore di gara. Inzaghi, invece, ha 'contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale". Per Mourinho, la causa è la doppia ammonizione. Ecco come e dove vedere Milan-Torino in tv o in diretta streaming >>>