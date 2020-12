Genoa-Milan, Riciardella: “Siamo fiduciosi, serve la svolta”

Genoa-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Riciardella

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Il dirigente rossoblù, Flavio Riciardella, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima di Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘Marassi‘: “Ci aspettiamo di mettere sul campo il lavoro di questo inizio stagione. Non ha portato ciò che pensavamo in termini di risultati, ma siamo convinti ci possa essere la svolta molto presto, così da ottenere più risultati”.

Queste le dichiarazioni di

