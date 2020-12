Genoa-Milan, Maran “Usciamo un po’ arrabbiati, stiamo acquisendo mentalità”

Genoa-Milan, le dichiarazioni post-partita di Maran a ‘Sky Sport’

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Rolando Maran, tecnico rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Genoa-Milan, match della 12^ giornata di Serie A disputatosi a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Maran.

Sui rimpianti: “La cosa positiva è che usciamo arrabbiati. Volevamo la vittoria, ci siamo andati vicini. Il Milan sono mesi che non perde, è imbattuto e la nostra mentalità sta cambiando. Vogliamo uscire da una situazione difficile e lo stiamo facendo nel migliore dei modi”.

Sulle prossime gare: “Intanto dobbiamo concentrarci sulle gare con Spezia e Benevento e arrivarci carichi come siamo arrivati nelle ultime. Altri ragionamenti (sul mercato) non è il caso di farli. Chiedo ai ragazzi di essere sul pezzo, non guardare la classifica, e pensare ai nostri miglioramenti. La crescita deve incrementarsi per arrivare ad un gennaio un po’ più in discesa”.

Su Destro: “Mattia era partito bene con impegno e intensità. Poi ha dovuto subire quello che hanno subito in tanti e ha fatto fatica a ritrovare la condizione. E’ stato un po’ penalizzato ma ora sta ritrovando la gamba giusta. Non avevo dubbi sulla sua prestazione, l’avevo visto bene in allenamento. Le risposte le ha date sul campo al di là dei gol ma nella prova”

