Genoa-Milan, Maignan: “Qui per vincere: Ho recuperato bene”

Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Genoa-Milan della 15^ giornata della Serie A 2021-2022

"Ho recuperato bene e velocemente. E' stato un lavoro fatto con lo staff medico, sapevamo che quest'infortunio poteva richiedere un po' di tempo ma sono pronto e sto bene. Abbiamo perso due partite ma non la nostra filosofia. Noi continuiamo ad essere fiduciosi e anche l'allenatore lo è. Siamo venuti qui per vincere come sempre e proveremo a farlo in una partita molto importante per noi".