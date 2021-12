Genoa-Milan, Kessie verso la 200^ presenza con la maglia rossonera

Franck Kessie verso la presenza numero 200 con la maglia del Milan. Contro il Genoa, infatti, dovrebbe partire dal primo minuto

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Genoa-Milan, partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Un match che, con ogni probabilità, dovrebbe vedere la 200^ presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Franck Kessie. La sua unica rete contro il Genoa in Serie A è arrivata proprio al Ferraris su calcio di rigore nell'ottobre 2019. Intanto Zlatan Ibrahimovic si racconta in questa bellissima intervista.