Genoa-Milan non sarà soltanto una sfida importante per la classifica, ma anche un confronto tra due squadre particolarmente pericolose nei primi minuti di gioco. In vista del calcio d'inizio delle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris, emerge infatti una statistica che merita attenzione: il Milan è la formazione che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di questa Serie A.

I rossoneri hanno già trovato la via della rete cinque volte nel primo quarto d'ora di gara. Un dato che testimonia la capacità della squadra di Rúben Amorim di approcciare le partite con intensità e di cercare subito la porta avversaria. Ma il Genoa non è molto distante: i rossoblù hanno realizzato quattro reti nello stesso intervallo di tempo, piazzandosi tra le squadre più efficaci del campionato in questa particolare statistica.

Il Genoa di De Rossi non parte piano

La squadra di Daniele De Rossi arriva alla sfida dopo un periodo decisamente positivo. Le tre vittorie consecutive in campionato hanno restituito entusiasmo all'ambiente rossoblù e permesso al Genoa di risalire la classifica dopo un avvio complicato.

Il dato sui primi 15 minuti conferma inoltre che il Milan dovrà prestare attenzione fin dal fischio d'inizio. I padroni di casa hanno dimostrato di poter colpire rapidamente, anche grazie all'impatto dei propri uomini offensivi. Tra questi spicca Osmajic, miglior marcatore della squadra con quattro reti.

Milan, partire forte per ritrovare continuità

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Per il Milan, invece, la statistica rappresenta un'ulteriore conferma della pericolosità offensiva mostrata in questa prima parte di stagione. La squadra rossonera ha realizzato 21 gol nelle prime dieci giornate, con una percentuale realizzativa del 18%, la migliore del campionato secondo i dati diffusi dal club.Dopo la delusione europea contro il Ferencvaros, la trasferta di Genova rappresenta un'occasione per reagire e arrivare alla sosta per le nazionali con un risultato positivo. Partire con il piede giusto potrebbe fare la differenza, ma il Milan dovrà fare i conti con un avversario che, proprio come i rossoneri, ha dimostrato di saper colpire nei primi minuti.

Al Ferraris, dunque, una delle chiavi della partita potrebbe essere proprio l'approccio iniziale: entrambe le squadre hanno numeri importanti nel primo quarto d'ora e nessuna delle due potrà permettersi distrazioni.