Genoa-Milan, Destro al 90′: “Peccato per il pareggio. Oggi gran partita”

Genoa-Milan, le dichiarazioni di Destro al termine del match

GENOA-MILAN ULTIME NEWS – Mattia Destro, giocatore rossoblu, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Genoa-Milan, gara della 12^ giornata di Serie A disputatasi a ‘Marassi‘. Ecco le dichiarazioni di

Sulla vittoria: “Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dato tutto, peccato per il pareggio ma va bene così. Io mossa a sorpresa? Sono contento, mi sto allenando bene. Il mister mi ha dato fiducia e sono contento. Non è un alibi ma siamo rimasti fermi tanto e ora stiamo cercando di riprendere bene la prestazione. Peccato per il risultato ma siamo contenti. Dedico i gol a mia moglie e mio figlio”.

