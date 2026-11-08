Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa in una trasferta importante per il proprio percorso in campionato, ma a Marassi non ci sarà Gerry Cardinale. Il proprietario rossonero non sarà infatti presente sugli spalti dello stadio Luigi Ferraris per seguire la squadra di Rúben Amorim nell'undicesima giornata di Serie A.

Si tratta della seconda assenza consecutiva del numero uno di RedBird in occasione di una partita del Diavolo. Cardinale aveva già saltato la sfida europea contro il Ferencvaros a San Siro e non accompagnerà la squadra nemmeno in Liguria.

La delusione dopo il Ferencvaros

L'assenza arriva in una fase delicata per il Milan. La sconfitta contro la formazione ungherese ha lasciato strascichi nell'ambiente rossonero, soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra pochi giorni dopo la convincente vittoria nel derby contro l'Inter.

Cardinale si aspetta una reazione immediata da parte del gruppo. La proprietà vuole risposte sul campo e maggiore continuità, dopo un avvio di stagione caratterizzato da risultati e prestazioni altalenanti.

Amorim chiamato a dare una risposta

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La trasferta contro il Genoa rappresenta dunque un appuntamento importante anche per Rúben Amorim. Il tecnico portoghese deve ritrovare una squadra capace di esprimere il livello mostrato nel derby e di evitare nuovi passi falsi.Il Milan arriva a Marassi con l'obiettivo di riscattare la delusione europea e consolidare la propria posizione in classifica prima della sosta per le Nazionali. Cardinale non sarà in tribuna, ma l'aspettativa della proprietà resta chiara: serve una risposta convincente sul terreno di gioco.