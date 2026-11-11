Il Milan può davvero ambire alla conquista dello Scudetto? È una delle domande che accompagnano il percorso della squadra rossonera in questa prima parte di stagione. I risultati in campionato sono decisamente positivi, con 24 punti conquistati nelle prime undici giornate, ma non tutti gli osservatori ritengono che il gruppo abbia già raggiunto il livello necessario per competere fino in fondo per il titolo. Tra questi c'è Massimo Mauro, che ha espresso una posizione piuttosto prudente durante l'ultima puntata di Pressing, andata in onda ieri sera.

L'ex centrocampista di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli in Serie A è intervenuto proprio sulle ambizioni della formazione rossonera, con un giudizio riassunto efficacemente dal titolo del suo intervento: "Milan da Scudetto? L'anno prossimo ... forse". Una frase che lascia intendere come, secondo Mauro, il Diavolo non sia ancora pronto per puntare concretamente alla conquista del campionato.

Milan, i risultati non bastano ancora per puntare allo Scudetto

Il giudizio di Mauro arriva in un momento particolare della stagione. Il Milan ha dimostrato di poter competere ad alti livelli in Serie A, raccogliendo risultati importanti e mantenendosi nelle prime posizioni della classifica. La vittoria ottenuta contro il Genoa a Marassi rappresenta un'ulteriore conferma della continuità della squadra, capace di conquistare tre punti anche in una partita non semplice.

Eppure, secondo la posizione espressa dall'ex centrocampista a Pressing, il rendimento positivo non sarebbe ancora sufficiente per considerare i rossoneri una vera candidata al titolo. Il suo riferimento alla prossima stagione suggerisce la necessità di un ulteriore percorso di crescita prima di poter pensare concretamente allo Scudetto.

Una valutazione che si inserisce nel dibattito sulle reali ambizioni della squadra di Rúben Amorim. Il Milan ha mostrato qualità, personalità e capacità di ottenere risultati, ma deve ancora dimostrare di poter mantenere lo stesso livello per un'intera stagione.

La doppia faccia del Milan tra campionato ed Europa

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Un altro elemento da considerare riguarda la differenza tra il rendimento in Italia e quello europeo. Se in Serie A i rossoneri hanno trovato una buona continuità, in Europa League sono arrivate prestazioni e risultati deludenti. Una doppia faccia che rappresenta uno dei principali interrogativi sul percorso della squadra.La profondità della rosa e la capacità di affrontare più competizioni contemporaneamente sono questioni che incidono inevitabilmente sulle ambizioni stagionali. Anche per questo motivo il giudizio di Mauro assume particolare interesse: il Milan sta costruendo un percorso positivo, ma la distanza tra essere competitivi per un posto in Champions League e lottare per lo Scudetto resta un tema aperto.

La prossima sessione di mercato potrebbe offrire indicazioni importanti sulle intenzioni della società. Gennaio rappresenterà un'occasione per intervenire sulle eventuali lacune dell'organico e mettere a disposizione di Amorim ulteriori alternative. Il giudizio di Massimo Mauro, intanto, è una fotografia delle aspettative ancora prudenti nei confronti del Diavolo: per sognare davvero il titolo potrebbe servire un altro anno.