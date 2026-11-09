Il Milan torna a sorridere in campionato e lo fa conquistando tre punti importanti sul campo del Genoa. La vittoria per 2-1 a Marassi, firmata dalle reti di Alphadjo Cisse e Christian Pulisic, permette alla squadra rossonera di salire a quota 24 punti dopo undici giornate. Un risultato che conferma il buon percorso in Serie A, soprattutto dopo la delusione europea. Proprio il rendimento altalenante del Diavolo è stato uno degli argomenti affrontati da Riccardo Trevisani nel corso dell'ultima puntata di Pressing, in onda ieri sera.

Il giornalista si è soffermato in particolare sulla differenza di rendimento tra i giocatori titolari e le alternative a disposizione della squadra. Una questione che, secondo la sua analisi, aiuta a spiegare alcuni degli alti e bassi mostrati dal Milan in questa prima parte di stagione. Il concetto espresso da Trevisani è piuttosto diretto: "C'è un Milan dei titolari e un altro Milan". Una frase che riassume la sua riflessione sulla profondità della rosa rossonera e sulla differenza di valori tra chi parte abitualmente dall'inizio e chi è chiamato a subentrare.

Trevisani e il problema della rosa corta del Milan

Il tema della profondità della rosa rappresenta uno degli aspetti più delicati per il Milan. La squadra è riuscita a costruire un rendimento molto positivo in campionato, raccogliendo 24 punti nelle prime undici giornate, ma ha mostrato maggiori difficoltà quando è stata chiamata a competere su più fronti. La differenza tra il rendimento dei titolari e quello delle seconde linee può diventare determinante soprattutto nei periodi caratterizzati da impegni ravvicinati, infortuni e necessità di effettuare rotazioni.

La riflessione di Trevisani si inserisce quindi nel dibattito sulla costruzione della rosa e sulle reali possibilità del Milan di mantenere un livello competitivo elevato durante tutta la stagione. Non basta avere un undici titolare di qualità: per affrontare campionato e coppe servono alternative capaci di garantire prestazioni dello stesso livello, o quantomeno di non abbassare eccessivamente il rendimento complessivo della squadra.

Un argomento particolarmente attuale dopo le recenti difficoltà europee e il successo ottenuto a Marassi, dove il Milan ha ritrovato certezze grazie ad alcuni dei suoi protagonisti.

L'elogio di Trevisani a Cisse: "Giocatore incredibile"

Nel corso della trasmissione, Trevisani ha dedicato anche un altro intervento ad Alphadjo Cisse, protagonista della vittoria contro il Genoa con la rete che ha sbloccato il risultato. Il giornalista ha utilizzato parole molto significative per descrivere il giovane rossonero, definendolo un "giocatore incredibile".

Un riconoscimento che arriva in un momento particolarmente importante per il classe 2006, sempre più protagonista con la maglia del Milan. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno al Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, che lo ha inserito tra i convocati della Nazionale. Proprio questo aspetto è stato sottolineato da Trevisani, che ha evidenziato come anche il CT abbia riconosciuto le qualità del giovane attaccante.

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La rete realizzata contro il Genoa rappresenta un'ulteriore conferma del suo momento positivo. Al 13' Cisse ha sfruttato l'assist di Adrien Rabiot, trovando la conclusione vincente e portando avanti i rossoneri. Un gol importante non soltanto per il risultato, ma anche per dare continuità alla sua crescita e aumentare la fiducia nei propri mezzi.

Il giudizio di Trevisani mette dunque in evidenza due aspetti differenti della situazione milanista: da una parte la necessità di avere una rosa più profonda e competitiva, dall'altra la presenza di giovani talenti capaci di offrire risorse importanti alla squadra. Cisse, in questo senso, rappresenta una delle note più positive del momento rossonero.