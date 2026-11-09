Il Milan continua a viaggiare a due velocità. Da una parte c'è un campionato estremamente positivo, con 24 punti conquistati nelle prime undici giornate e una posizione di classifica che permette ai rossoneri di guardare con fiducia alla qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra, invece, ci sono le difficoltà incontrate in Europa League, dove la squadra di Rúben Amorim non è riuscita finora a mantenere lo stesso livello di rendimento. Una situazione che apre interrogativi importanti sulla gestione delle energie e sulla profondità dell'organico. Proprio su questo tema è intervenuto Franco Ordine durante l'ultima puntata di Pressing, con una provocazione destinata a far discutere: meglio uscire dall'Europa League per concentrarsi sulla corsa Champions?

Ordine e il dilemma europeo: il Milan deve fare una scelta?

Il titolo dell'intervento del giornalista è già significativo: "Milan, rosa corta: meglio uscire dall'Europa League?". Una domanda che mette al centro una questione fondamentale per il prosieguo della stagione rossonera. Il Milan deve riuscire a gestire due competizioni con obiettivi e difficoltà differenti, ma le risorse a disposizione di Amorim potrebbero non essere sufficienti per mantenere un rendimento costante su entrambi i fronti.

La priorità, inevitabilmente, è rappresentata dal campionato. Dopo undici giornate, i 24 punti conquistati costituiscono un bottino importante e alimentano le ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League. Perdere terreno in Serie A, soprattutto in una stagione nella quale la concorrenza per le prime posizioni è particolarmente agguerrita, potrebbe complicare sensibilmente i programmi del club.

L'Europa League, invece, sta raccontando una storia differente. Le prestazioni e i risultati ottenuti finora hanno evidenziato una squadra meno brillante e soprattutto incapace di trovare la stessa continuità mostrata in Italia. Da qui nasce il ragionamento di Ordine: quanto conviene continuare a investire energie nella competizione europea se questo rischia di compromettere il principale obiettivo stagionale?

Il vero problema è la profondità della rosa

Alla base della riflessione di Franco Ordine c'è soprattutto la composizione dell'organico rossonero. La rosa a disposizione di Amorim presenta una differenza di rendimento tra i titolari e le alternative, un aspetto che diventa particolarmente evidente quando l'allenatore è costretto a effettuare diverse rotazioni.

Gli impegni ravvicinati, gli infortuni e la necessità di gestire le energie rendono infatti indispensabile poter contare su un numero adeguato di giocatori affidabili. Quando le seconde linee non riescono a garantire lo stesso contributo dei titolari, il livello complessivo della squadra rischia inevitabilmente di abbassarsi.

Il problema non riguarda soltanto la qualità tecnica dei singoli, ma anche la possibilità di mantenere gli stessi equilibri tattici cambiando interpreti. Amorim ha bisogno di alternative che possano inserirsi nei meccanismi della squadra senza stravolgerne l'identità. Una necessità che il mercato estivo non sembra aver risolto completamente.

Gennaio può diventare decisivo per il Milan

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La provocazione di Ordine porta inevitabilmente a guardare anche alla prossima sessione di mercato. Gennaio potrebbe rappresentare un momento fondamentale per intervenire sulle lacune dell'organico e offrire ad Amorim nuove soluzioni in vista della seconda parte della stagione.Il Milan dovrà valutare attentamente le proprie priorità, soprattutto se vorrà continuare a competere su più fronti senza sacrificare il rendimento in campionato. Rinunciare mentalmente all'Europa League potrebbe essere una scelta discutibile, ma anche proseguire senza alternative adeguate rischierebbe di presentare un conto pesante.

La questione sollevata da Franco Ordine, dunque, va oltre il semplice risultato di una singola partita. Il successo contro il Genoa ha confermato le qualità del Milan quando può schierare i suoi uomini migliori, ma ha anche riportato l'attenzione sulla necessità di avere una rosa più profonda. La corsa alla Champions League resta l'obiettivo prioritario: adesso la società dovrà capire come permettere ad Amorim di inseguirlo senza dover necessariamente rinunciare all'Europa.