Spazio alle dichiarazioni pre-partita a San Siro: il Frosinone del tecnico toscano è la rivelazione del campionato, staziona in zona Europa da neo-promossa
Milan-Frosinone: l'arrivo dei rossoneri a San Siro tra l'entusiasmo dei tifosi | Video PianetaMilan
Massimiliano Alvini, allenatore gialloazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Frosinone, partita della 12^ giornata della Serie A 2026-2027 che si disputerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sulla formazione
«Schmid è il centravanti, giochiamo a 4. Caos organizzato? No, è un’idea di gioco, principio e lavoro. Il Milan è forte, noi vogliamo correre in avanti e non indietro, dovremo aggredire. Siamo consapevoli che il Milan è forte, ce la giochiamo per fare il massimo».
Sul giocare a San Siro
«Venire qua è merito dei calciatori e della società. Se vieni qui non lo fai per vedere lo stadio, ma per giocare e determinare, lo fai con voglia, entusiasmo e senso di appartenenza. La giochi con le relazioni tra giocatori e consapevole delle difficoltà».
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