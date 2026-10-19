Il Milan conquista una vittoria importante contro l'Atalanta, imponendosi per 3-2 al termine di una partita dai due volti. I rossoneri hanno mostrato segnali incoraggianti per larghi tratti dell'incontro, prima di rischiare di compromettere il risultato nel finale. Un andamento che non cancella quanto di buono visto in campo, come sottolineato da Alessandro Florenzi, ex giocatore rossonero e oggi opinionista televisivo.

Intervenuto negli studi di Sky Sport dopo la gara, Florenzi ha espresso un giudizio positivo sulla crescita della squadra, soffermandosi anche su alcune scelte tattiche che hanno attirato la sua attenzione. Tra queste, l'impiego di Diego Moreira sulla corsia sinistra, una soluzione che lo ha sorpreso e che ha contribuito a rendere interessante la prestazione del giovane esterno.

Florenzi: "Vedo un Milan in crescita"

L'ex terzino ha evidenziato i progressi mostrati dalla formazione rossonera, soprattutto nella capacità di impostare il gioco e gestire il possesso. "Vedo un Milan in crescita", ha dichiarato Florenzi, riconoscendo i segnali positivi emersi dalla prestazione contro l'Atalanta.

La partita, tuttavia, ha lasciato anche qualche motivo di riflessione. Dopo aver costruito un vantaggio rassicurante, il Milan ha abbassato l'intensità e ha permesso agli avversari di rientrare in partita. Il finale ha così trasformato una gara apparentemente indirizzata in una sfida combattuta fino agli ultimi minuti.

La capacità di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti resta quindi un aspetto sul quale la squadra dovrà lavorare. I progressi evidenziati da Florenzi rappresentano un segnale incoraggiante, ma dovranno essere accompagnati da una maggiore continuità nella gestione dei momenti delicati.

Moreira sorprende Florenzi: la mossa sulla sinistra

Uno degli aspetti più interessanti della gara è stato l'impiego di Diego Moreira sulla fascia sinistra. Florenzi ha ammesso di non aspettarsi questa soluzione tattica: "Ha impostato tanto a 4 con Moreira a sinistra, non me lo aspettavo".

La scelta ha offerto al giovane esterno l'opportunità di mettersi in evidenza in una posizione diversa rispetto a quelle nelle quali era stato impiegato in precedenza. La sua prestazione è stata apprezzata dall'ex rossonero, che ha individuato nella prova di Moreira uno degli elementi positivi della serata.

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Per il Milan, la possibilità di utilizzare il giocatore su entrambe le corsie può rappresentare una risorsa interessante. La duttilità tattica consente infatti all'allenatore di sperimentare soluzioni differenti e di adattare l'assetto della squadra alle caratteristiche degli avversari.

La gara contro l'Atalanta ha quindi offerto indicazioni utili sia sul piano collettivo sia su quello individuale. Il Milan sembra proseguire il proprio percorso di crescita, ma dovrà trovare il modo di mantenere il livello mostrato nella prima parte dell'incontro anche quando la pressione aumenta. La prestazione di Moreira, intanto, aggiunge un'opzione in più alle valutazioni tattiche di Rúben Amorim.