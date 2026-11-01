La vittoria del Milan contro l'Inter continua ad avere la eco che merita e raccoglie anche gli apprezzamenti di Alessandro Florenzi. L'ex difensore rossonero, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della stracittadina, ha analizzato la prestazione della squadra di Ruben Amorim, soffermandosi soprattutto sui giocatori che, a suo giudizio, rappresentano i principali punti di riferimento del gruppo.

Florenzi ha innanzitutto sottolineato l'importanza del risultato per il morale della squadra: "Vittoria importante per il morale". Un successo che arriva dopo la sconfitta contro il Bologna e che può dare nuova fiducia ai rossoneri in vista dei prossimi impegni.

L'ex Milan ha poi raccontato di aver parlato con Mike Maignan e Davide Bartesaghi al termine della partita, prima che i due rientrassero negli spogliatoi. "Erano contenti e mi hanno trasmesso che avevano bisogno di questa vittoria. Ne avevano bisogno per il morale, per continuare ad affrontare un percorso che non è facile", ha spiegato.

Florenzi individua i leader del Milan: Rabiot e Pulisic

Nel suo intervento, Florenzi ha dedicato un passaggio particolare a due protagonisti della vittoria contro l'Inter:. Entrambi sono andati a segno nel primo tempo, contribuendo a indirizzare il derby già nei suoi minuti iniziali.

Per l'ex rossonero, però, il loro valore va oltre il contributo realizzativo. Florenzi li considera infatti due riferimenti fondamentali per la squadra di Amorim: "Sicuramente Rabiot e Pulisic per me, oltre alla grandissima partita di Moreira, sono i leader in campo che questo Milan fa fatica a non avere".

Parole significative, soprattutto perché arrivano da un ex giocatore che conosce bene l'ambiente rossonero e le responsabilità che comporta indossare la maglia del Milan. Rabiot e Pulisic, secondo la sua lettura, rappresentano due figure capaci di trascinare la squadra nei momenti importanti.

Moreira protagonista, ma il Milan ha bisogno di punti di riferimento

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Florenzi non ha naturalmente dimenticato Diego Moreira, uno dei grandi protagonisti del 3-1 contro l'Inter. Il portoghese ha realizzato una rete e servito due assist, risultando decisivo nella serata di San Siro.La sua prestazione, insieme al contributo di Pulisic e Rabiot, ha permesso al Milan di conquistare una vittoria di grande valore. Ma il messaggio dell'ex difensore va oltre la singola partita: per affrontare un percorso impegnativo, la squadra ha bisogno di giocatori capaci di assumersi responsabilità e diventare riferimenti anche per i compagni.

Il derby ha offerto una risposta importante sotto questo aspetto. Adesso, per il Milan di Amorim, la sfida sarà confermare quanto mostrato contro l'Inter e trasformare l'entusiasmo della stracittadina in continuità di risultati.