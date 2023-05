Fiorentina-Roma 2-1, Jovic e Ikoné: il Milan resta a più 4

Fiorentina-Roma , una partita molto importante anche per il Milan , che osserva con attenzione il risultato finale: i giallorossi, infatti, sono ancora in piena corsa per il quarto posto in campionato. Ecco il riassunto della partita.

Il racconto del primo tempo

Parte molto bene e decisa la Fiorentina, senza però mettere in difficoltà la Roma. Al dodicesimo minuto, grande azione della Roma che trova il gol del vantaggio grazie all'ex Milan, Stephan El Shaarawy su un'ottima palla di Belotti per Solbakken. La Fiorentina prova a reagire, ma non penetra la difesa giallorossa. La Roma si mangia il gol del raddoppio al 26' con Georginio Wijnaldum che spara sul portiere. Poi Solbakken viene murato. Biraghi ci prova su punizione, ma troppo centrale. Bove illumina per Wijnaldum, ma il centrocampista della Roma non trova lo 0-2. Al 44' gran tiro dalla distanza di El Shaarawy, super risposta di Cerofolini. Ancora il portiere della Fiorentina, stavolta su Belotti. Finisce sullo 0-1 il primo tempo di Fiorentina-Roma.