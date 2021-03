Fiorentina-Milan, Tatarusanu grande ex: i suoi numeri con la viola / News

Ciprian Tatarusanu, secondo portiere del Milan, è il grande ex del match. Ecco i suoi numeri con la Fiorentina dal 2015 al 2017

Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio di Fiorentina-Milan, match valido per la 28^ giornata di Serie A. Una sfida dal sapore diverso per Ciprian Tatarusanu, che ha vestito la maglia viola dal 2015 al 2017. 81 delle 82 presenze del secondo portiere rossonero in Serie A, infatti, sono arrivate proprio con la maglia della Fiorentina. Non sai dove vedere il match di oggi? Ecco la nostra guida tv