Fiorentina-Milan 4-3, Pioli: “Dobbiamo sentire il dolore della sconfitta”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla sconfitta : "Deve fare male, dobbiamo sentire questo dolore per cercare di gustarci il sapore della vittoria. Gli episodi hanno fatto la differenza, la squadra ha giocato. Nel primo tempo abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, siam stati in partita con decisione. Abbiamo fatto un secondo tempo meno lucido, ma con tanto carattere. Si poteva riprendere, ma non ci siamo riusciti. Gli episodi li abbiamo pagati a caro prezzo".

Sulle palle perse in difesa: "Quando parla di lucidità mi riferisco a questo. Potevamo calciare prima davanti, abbiamo dimostrato di mettere in difficoltà i loro difensori. In tutte le partite commettiamo errori, oggi li abbiamo pagati a caro prezzo e ci hanno punito in tutte le situazioni".