Fiorentina-Milan, Kjaer, “Quattro gol fanno male, dobbiamo imparare”

Simon Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' al termine di Fiorentina-Milan dello stadio 'Franchi'

Cosa fa più rabbia?: "Calcio è un gioco degli errori. Questa sera ne abbiamo prese quattro, la prima volta in stagione. Fa male, soprattutto per me che son un difesore centrale. Dobbiamo imparare, ma il calcio è così. Dobbiamo impegnarci e dobbiamo trarre insegnamento per questa partita. Dobbiamo migliorare".