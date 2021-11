Fiorentina-Milan, Kjaer: “Prestazione da vittoria, paghiamo gli errori”

Kjaer, giocatore rossonero, ha parlato a DAZN al termine di Fiorentina-Milan dello stadio Artemio Franchi: ecco le sue parole.

Il giocatore rossonero Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Fiorentina-Milan dello stadio 'Franchi', partita della 13^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: "Il calcio è un gioco di errori. Paghi tanto ogni tanto. Oggi abbiamo pagato. Dobbiamo migliorare in quell'aspetto e io posso dire che succede una volta in un anno ed è successo oggi. Abbiamo avuto una buona mentalità. Creato tante occasioni. Oggi abbiamo pagato. Non ho la sensazione che loro abbiano creato occasioni per vincere così e che io possa dire bravi. Penso che abbiamo pagato gli episodi. Ogni tanto è più facile accettare queste sconfitte perché sono errori. Vinciamo e perdiamo insieme. Non sono errori di una persona, ma ti aiuta a gestirla meglio. Però fa male perdere sempre. Abbiamo fatto una prestazione per vincere, ma abbiamo pagato. Sto bene con Gabbia come con gli altri. Sono stato tanto con Gabbia, abbiamo fatto tante partite insieme. Non è facile dopo un periodo in cui è stato tanto fuori. Il calcio può essere bello, ma può anche far male. So che è giù, ma io lo vedo ogni giorno come lavora. Si impegna su tutti gli aspetti. Deve solo alzare la testa e andare avanti. È il calcio. Deve migliorare le situazioni per la squadra. Vlahovic è forte, copre bene e si muove bene. Ti fa lavorare. È stata una sera impegnativa e ha fatto due gol. Ha vinto lui. Ogni tanto si vince e ogni tanto si perde. Domani si deve lavorare".