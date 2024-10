Fiorentina-Milan, Gabbia: “Brucia, fa male, non siamo contenti”

"E' stata una partita particolare. Brucia, fa male, non siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Possiamo solo analizzarla per giocare meglio le prossime. La squadra non è mai stata sui binari sbagliati in allenamento, dobbiamo tutti lavorare sia chi resta a Milanello e chi va in Nazionale. Dobbiamo vedere quali sono stati i nostri problemi per affrontare le prossime partite. Nazionale? Una bella soddisfazione, ora ho trovato continuità al Milan. Me la devo meritare con le prestazioni in campo".