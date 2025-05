Agresti: “Milan, stagione disastrosa. Ora bisogna ricostruire” | VIDEO

Stefano Agresti, per 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia e l'intera annata rossonera

La sconfitta contro il Bologna nella finale di Coppa Italia costa al Milan anche l'accesso diretto in Europa League. I rossoneri, a due giornate dal termine della Serie A, sono all’8° posto in classifica, staccati di tre punti dal 6° posto. Ma quanto pesa, quindi, il ko di questa sera sul futuro del Milan? Il commento del vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', Stefano Agresti, in questo video