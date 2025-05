Ora non c’è più nessun dubbio: tra il Milan e Conceicao è già finita

Il k.o. in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha spazzato via gli ultimi dubbi del Milan su una possibile conferma di Sergio Conceicao

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come stia già giungendo al termine la storia di Sérgio Conceição sulla panchina del Milan . Si era presentato bene, il portoghese, 128 giorni fa, con un trofeo - la Supercoppa Italiana vinta a Riyadh ( Arabia Saudita ) - e ieri, con una sconfitta ingloriosa, di fatto ha concluso la sua esperienza rossonera.

Milan, nessun dubbio: Conceição non resterà

Ha alternato partite rimontate con carattere a sconfitte deludenti come quella di ieri sera, in finale di Coppa Italia, contro il Bologna. Dove il suo Milan è stato impalpabile. Una vittoria, ieri, avrebbe potuto far sorgere dei dubbi nella testa dei dirigenti rossoneri su una sua eventuale conferma per la prossima stagione. Perdendo così, di fatto, Conceição è destinato a salutare.