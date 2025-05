Panucci: “Milan, la ricostruzione sarà molto lunga se non fatta bene”

Christian Panucci, ex difensore del Milan, ha parlato a 'Mediaset' della sconfitta contro il Bologna in finale di Coppa Italia: ecco le sue dichiarazioni. "Il Bologna ha meritato per voglia e coraggio. Il Milan non ha mai avuto l'idea di come uscire dal pressing. Ho visto grandi limiti nei rossoneri, soprattutto nei centrali, che non hanno mai provato ad andare in verticale per uscire dal pressing e si sono sempre appoggiati al portiere".