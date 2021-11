Fiorentina-Milan 4-3, Biraghi al 90′: “Vittoria che dà morale, 3 punti importanti”

Cristiano Biraghi, giocatore viola, ha parlato a 'Sky' al termine di Fiorentina-Milan dello stadio 'Franchi'

Serata perfetta: "Abbiamo sfatato il mito che con le grandi non vincevamo. Si era messa male, ma importante era il risulato, i tre punti. Lunedì analizzeremo la gara, da 3-0 a riaprire la partita contro una grande squadra è un rischio".

Salto di qualità mentale: "Più per la classifica è importante per la mrale, non avevamo vinto contro le grandi. abbiamo vinto contro la prima della classe e questo è uno stimolo".