Gullit sull'ultimo Juventus-Milan: "Sono stato allo stadio ed è stato un disastro"

Clamoroso ribaltone sulla panchina della Fiorentina in avvio della stagione di Serie A 2026-2027. Con una nota ufficiale pubblicata ieri sera, domenica 6 settembre, alle ore 23:23 sul proprio sito web, il club viola ha comunicato di aver sollevato Fabio Grosso dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. L'ex tecnico del Sassuolo paga un avvio di campionato letteralmente disastroso, ma a pesare sulla decisione della dirigenza toscana c'è anche un clamoroso retroscena di mercato legato al direttore sportivo Fabio Paratici. Al posto di Grosso, la società ha già deciso per il ritorno in panchina di Paolo Vanoli.

Fiorentina, un avvio di campionato disastroso: i numeri della crisi

L'esonero di Fabio Grosso arriva dopo una striscia di risultati drammatica che ha visto la Fiorentina sprofondare in classifica. Il torneo dei gigliati era iniziato nel peggiore dei modi con la rovinosa sconfitta per 0-4 a Roma contro i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini. Una ferita poi aggravata dal pesantissimo ko interno per 0-3 subito contro il Frosinone, arrivato proprio nel giorno dei festeggiamenti per il centenario della società toscana.

L'ultimo weekend di campionato ha rappresentato il punto di non ritorno: pur essendo andata in vantaggio grazie alla rete del centravanti argentino Mateo Pellegrino, la squadra si è fatta rimontare e battere per 1-2 in casa dal Torino di Ignazio Abate, altra formazione che era data in forte crisi di risultati alla vigilia del match.

Il retroscena: la lite furiosa tra Grosso e Paratici prima dell'addio

Dietro la decisione drastica del club di dare il benservito all'allenatore non ci sarebbero però soltanto i verdetti del campo. Secondo quanto filtra dalle segrete stanze del club viola, alla base della rottura definitiva ci sarebbe stata un'accesa discussione avvenuta tra Fabio Grosso e il direttore sportivo Fabio Paratici, andata in scena circa mezz'ora prima dell'annuncio ufficiale dell'esonero.

L'oggetto del contendere sarebbe stato il calciomercato estivo appena concluso: tra il tecnico e il dirigente sono emerse diversità di vedute insormontabili sulla costruzione della rosa e sulla gestione dei nuovi innesti. Dissidi profondi che hanno spinto la società a interrompere bruscamente il rapporto con l'allenatore che tanto bene aveva fatto sulla panchina del Sassuolo nella scorsa stagione.

Ufficiale il ritorno di Paolo Vanoli: l'usato sicuro per la salvezza

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Per raccogliere i cocci di uno spogliatoio scosso, la dirigenza della Fiorentina ha scelto di affidarsi a un usato sicuro e ben noto alla tifoseria: Paolo Vanoli. Il tecnico era già subentrato con successo nella stagione 2025-2026 per rilevare l'esonerato Stefano Pioli, riuscendo nella straordinaria impresa di rialzare la squadra viola e traghettarla verso una salvezza che, nel girone di andata, sembrava ormai compromessa.A Vanoli spetterà adesso il compito di azzerare le polemiche, ridare un'identità tattica alla squadra e capitalizzare al meglio il talento di Franco Mastantuono e compagni per risalire immediatamente la china in campionato.