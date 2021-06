Fiorentina, divorzio da Gattuso: il comunicato ufficiale | Serie A News

La Fiorentina e Gennaro Gattuso si separano. Il tecnico calabrese non ha neanche iniziato la stagione 2021-2022 con la squadra viola

La notizia era nell'aria già da ieri. Stamattina, poi, è arrivata l'ufficialità. Gennaro Gattuso, ex tecnico di Milan e Napoli, non è più l'allenatore della Fiorentina. L'allenatore calabrese non ha neanche iniziato la stagione 2021-2022 con la squadra viola. Contrasti con la proprietà e diversità di vedute sul mercato estivo le cause del divorzio anticipato. Qui di seguito il comunicato della Fiorentina su Gattuso.