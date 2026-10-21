Il Milan osserva Mattia Liberali e vede la crescita di uno dei talenti passati dal proprio settore giovanile. Il trequartista classe 2007 è stato protagonista nella vittoria del Como per 3-1 sul campo della Fiorentina, aprendo le marcature con il suo primo gol in carriera in Serie A. Una prestazione che ha solleticato l'attenzione di Cesc Fabregas, pronto a spendere parole importanti per il giovane calciatore.

Per Liberali si è trattato anche della prima presenza da titolare in campionato in questa stagione. Un'occasione sfruttata con personalità, nonostante non fosse nelle migliori condizioni fisiche. Il tecnico spagnolo ha riconosciuto i progressi del giocatore e le sue qualità tecniche, confermando la fiducia riposta in lui dal club lariano.

Como, Fabregas incorona Liberali: "Abbiamo preso un grandissimo giocatore"

Al termine della partita contro la Fiorentina, Fabregas non ha nascosto la propria soddisfazione per la prestazione del trequartista. "Con Mattia Liberali abbiamo preso un grandissimo giocatore di calcio", ha dichiarato l'allenatore, evidenziando come il ragazzo stia continuando a migliorare.

Il tecnico ha poi sottolineato la personalità del giovane italiano, capace di giocare senza paura e di fare la differenza nonostante la forte concorrenza nel reparto offensivo del Como. Nel suo ruolo, infatti, Liberali deve contendersi spazio con giocatori come Nico Paz, Martin Baturina e Maxence Caqueret, oltre ad altre alternative a disposizione dell'allenatore.

Fabregas ha apprezzato soprattutto la capacità del classe 2007 di sfruttare l'opportunità ricevuta. Il messaggio è chiaro: nel progetto del Como, l'età non rappresenta un ostacolo quando un calciatore dimostra di meritare spazio sul campo.

Milan, il percorso di Liberali continua lontano da San Siro

La crescita di Liberali riporta inevitabilmente alla mente il suo passato rossonero. Il trequartista si è formato nel settore giovanile del Milan, mettendosi in evidenza nelle categorie giovanili e arrivando anche a esordire con la prima squadra. Nell'estate del 2025 ha poi lasciato il club per trasferirsi al Catanzaro, prima di approdare al Como.

La scelta di proseguire il proprio percorso lontano da Milanello gli ha permesso di confrontarsi con nuove realtà e di cercare maggiori opportunità di crescita. Il passaggio alla squadra guidata da Fabregas rappresenta un'occasione importante per sviluppare le sue qualità tecniche in un contesto che punta molto sul possesso palla e sulla valorizzazione dei giovani.

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Il gol contro la Fiorentina e gli elogi dell'allenatore sono segnali incoraggianti, anche se è ancora presto per trarre conclusioni definitive sul suo percorso. Per il Milan, intanto, Liberali rappresenta un talento cresciuto nel proprio vivaio che sta provando a ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano.

La stagione è ancora lunga e il giovane trequartista dovrà confermare quanto mostrato a Firenze. Ma una cosa è certa: Fabregas sembra credere nelle sue potenzialità e gli ha già riconosciuto la personalità necessaria per competere ad alti livelli.