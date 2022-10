Empoli-Monza, espulso Rovella nel finale: salterà la gara contro il Milan

Questo pomeriggio è andata in scena la partita tra Empoli-Monza, valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A. I toscani hanno portato a casa tre punti grazie ad un gol di Haas, con Palladino che per la prima volta da quando siede sulla panchina dei brianzoli non conosce il sapore della vittoria. Oltre alla sconfitta, l'allenatore del Monza dovrà fare i conti con un'altra brutta notizia. Nel finale del match si è verificato uno scontro tra Rovella e Marin che è costato il cartellino rosso al centrocampista di proprietà della Juventus. Rovella, dunque, salterà la prossima partita contro il Milan, in programma sabato 22 alle 18.00. Milan, le top news di oggi: parla Giroud, RedBird investe anche nel cinema.