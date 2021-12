Empoli-Milan, Pioli: “Vittoria che pesa. Kessié trequartista? Riempie meglio l’area”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Empoli-Milan, 18° turno della Serie A 2021-2022

Sulla vittoria : "I giocatori sanno cosa mi aspetto da loro. il 27-28 faremo un allenamento su zoom, poi ci ritroveremo il 30. La vittoria di oggi è pesante, abbiamo vinto contro un avversario difficile. Oggi contava tornare a vincere, ne avevamo bisogno per la classifica, per la fiducia, per il nostro momento. Non venivamo da partite buone, anche se sono convinto che con il Napoli nn meritavamo di perdere, dobbiamo gestire bene questa sosta perché avremo un mese di gennaio molto importante".

Sulle assenze dei giocatori veloci: "Mancanza di umiltà? Ho motivato così la squadra, dicendo loro che avevamo perso umiltà. Non credo ci sia mancato quello, ma la qualità, efficacia di gioco e attenzione su qualche situazione difensiva come quella in occasione del gol subito dal Napoli. Bravi loro, ma poco attenti noi. Dobbiamo alzare il livello ma non è mai mancato lo spirito di squadra e l'umiltà, poi non tutto ti viene nel miglior modo possibile. Chiaro, con i giocatori di qualità e di strappo puoi fare la differenza. Se ti vengono a mancare si fa qualche difficoltà. Chiaro che le squadre forti devono superare questi momenti e fare più punti possibili. L'importante è stare lì, nel gruppo di testa. Anche noi l'anno scorso abbiamo vinto il titolo d'inverno, ma poi sappiamo come siamo andati a finire. Frecciatina? No, nel 2021 abbiamo fatto tanti punti e la squadra è cresciuta. Il percorso è iniziato due anni fa, l'obiettivo è migliorarsi. L'importante è far meglio dell'ano scorso. Abbiamo fatto un punto in meno nel girone d'andata, nel girone di ritorno dovremo fare di più".